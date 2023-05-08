На Волині суд призначив 11 років ув'язнення 35-річному шахраєві, який виманював гроші у літніх людей за популярною схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Всього слідству відомо про три такі випадки. В однієї жінки зловмисник виманив 50 тис. доларів, після цього його затримали.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волині, 35-річний уродженець Полтавщини вже мав неодноразові судимості, в тому числі, й за вбивство. Згодом він організував із невстановленими слідством особами шахрайську схему «ваш родич потрапив у ДТП».

«До жертв – переважно людей похилого віку – телефонував нібито лікар, який повідомляв прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню. Налякані потерпілі віддавали усю наявну готівку шахраю, вважаючи, що таким чином рятують рідних», – йдеться у повідомленні.

Так, упродовж жовтня 2022 року жертвою ошуканця стали троє жителів Луцька, двоє з яких добровільно віддали йому 3500 та 2400 доларів. Ще в однієї жінки зловмисник відібрав 50 тис. доларів. Невдовзі після вчинення цього злочину його затримали, і відтоді він перебуває під вартою в СІЗО.

У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться, що чоловік обікрав жінку 27 жовтня. Тоді потерпілій зателефонувала людина, яка представилась лікарем, і повідомила, що донька потрапила у ДТП, а для її лікування терміново треба гроші. Власних заощаджень жінка не мала, тож вирішила взяти гроші, які їй віддав на зберігання син з невісткою.

Через деякий час в двері подзвонив невідомий, зайшов до квартири. Жінка принесла винесла гроші, вони були перемотані по 10 тис. доларів. Відрахувавши 3 тис. доларів, вона поклала їх біля себе на дивані. Зловмисник тим часом взяв п'ять пачок купюр, тобто 50 тис. доларів і почав втікати. Потерпіла побігла за ним по сходах, але він вже втік.

У понеділок, 8 травня, прокуратура повідомила, що суд виніс вирок у цій справі. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.5 ст. 186 ККУ (грабіж у великих розмірах). Йому призначили 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, він повинен відшкодувати збитки потерпілим: сумарно йдеться про майже 2 млн грн. Вирок ще поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.