Депутат був одним з 15 організаторів переправлення ухилянтів за кордон, яких викрили правоохоронці

Служба безпеки України викрила 15 організаторів нелегальних схем для втечі ухилянтів за кордон через систему «Шлях». Серед них виявився депутат Чернігівської міської ради, повідомили у четвер, 6 липня, у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

Йдеться про 41-річного депутата Чернігівської міськради Сергія Кирієнка, який, керуючи громадською організацією, разом зі спільниками допомагав військовозобов'язаним громадянам тікати за кордон. Сергій Кирієнко обіймає посаду заступника голови постійної комісії в міськради, та займається питаннями регламенту, законності, прав і свобод громадян та запобігання корупції, про що свідчить його досьє на сайті Чернігівської міськради.

Сергій Кирієнко

«За даними слідства, підозрюваний, використовуючи свої повноваження та будучи керівником громадської організації, під час дії воєнного стану разом зі спільниками організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Це коштувало ухилянтам від 50 до 164 тис. грн», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними прес-служби, Сергій Кирієнко протягом липня-грудня 2022 року надсилав від громадської організації листи з недостовірними відомостями про військовозобов'язаних, які вносили у систему «Шлях» та дозволяли ухилянтам виїжджати за кордон.

«У результаті таких дій підозрюваного призовники, ухиляючись від мобілізації, виїхали за кордон як водії, які нібито здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань. Водночас жодної гуманітарної допомоги вони не доставили та до України до цього часу не повернулися», – зазначили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Сергію Кирієнку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ(незаконне переправлення осіб через кордон), ч. 2 ст. 28 ККУ (злочин, вчинений за змовою), ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ). Депутату загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.