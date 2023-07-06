Депутатська сім'я працювала спільно з кількома головами селищ в Одеській області

Депутат Одеської обласної ради спільно з дружиною налагодив шахрайську схему, яка дозволила подружжю вкрасти понад 24 млн грн з місцевого бюджету, розрахованого на ремонт та будівництво інфраструктури. Депутатську пару вже вдруге викривають на злочині – раніше їм оголосили про підозру за рейдерське захоплення землі на Одещині, повідомили у четвер, 6 липня, у прес-службі СБУ.

Попри те, що правоохоронці не уточнюють імені депутата, імовірно, йдеться про Валентина Волканова, якого підозрюють у шахрайстві та рейдерстві, та його дружину Анну. Волканов був депутатом Одеської облради від «Партії регіонів» у 2010 році, від блоку Петра Порошенка «Солідарність» у 2015, а у 2020 році став депутатом від партії «За Майбутнє». Був головою наглядової ради Ізмаїльського винзаводу. У 2023 році Валентин Волканов увійшов до національного рейтингу власників біткоїнів зі статками в 35 млн доларів.

Валентин Волканов на засіданні облради

Саме Волканов, відповідно до його звіту про депутатську діяльність за 2021 рік, займався спрямуванням коштів на розвиток комунальної та соціальної інфраструктури.

Протягом 2017-2021 років подружжя привласнювало бюджетні кошти, які держава виділяла на ремонт та розбудову комунальних та соціальних об'єктів. Зокрема, йдеться про будівництво нового дитсадка та встановлення вуличного освітлення в 11 селищах Одещини.

За даними прес-служби Офісу Генерального прокурора, шахрайською схемою з відмивання грошей на вуличному освітленні займалась саме дружина депутата облради. Залучивши до схеми голову однієї з селищних рад у колишньому Великомихайлівському районі та директора підконтрольного їй підприємства-підрядника, вона змогла вивести на власні рахунки понад 7 млн грн.

«За цією схемою спільники суттєво завищили вартість обладнання та обсяг виконаних робіт за договорами підряду шляхом внесення до актів недостовірної інформації. Отримані на підставі підроблених офіційних документів на банківські рахунки підконтрольного підприємства бюджетні кошти переводились у готівку та витрачались на власний розсуд», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За попередніми підрахунками правоохоронців, депутатське подружжя змогло відмити з держбюджету понад 24 млн грн. За цим фактом їм повідомили про підозри за чотирма статтями ККУ:

ч. 3 ст. 28 (злочин за попередньою змовою);

ч. 1, 3 ст. 358 (фальсифікація документів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах службовою особою).

Подружжю, імен якого не називають, загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності депутата облради та голів сільських рад, які допомагали йому в шахрайській схемі.