Чоловіка затримали, коли той отримав гроші за фекові документи

У Львові затримали 44-річного представника добровольчого формування територіальної громади, який за 7 тис. доларів підробив документи ухилянту. У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у суботу, 10 червня, розповіли, що чоловік допомагав військовозобов'язаному виїхати до Польщі.

«За інформацією слідства, підозрюваний зобов'язався надати потенційному ухилянту документи щодо встановлення факту інвалідності, які надавали б можливість особі під час воєнного стану безперешкодно перетнути державний кордон України та потрапити до країн Євросоюзу, зокрема Польщі. Під час отримання всієї суми грошової винагороди він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У прес-службі Служби безпеки України зазначили, що затриманий був одним з керівників групи Львівського добровольчого формування батальйону територіальної громади й неодноразово сприяв ухилянтам у перетині кордону. Наразі його звільнили з посади.

Чоловікові вручили підозру у сприянні незаконного переправлення людини через державний кордон. Максимальна санкція статті передбачає дев'ять років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі представникові ТрО обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 160 тисяч грн застави. Триває досудове розслідування.

Гроші та документи, які мав затриманий (Фото пеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону)

Нагадаємо, що у Новояворівську затримали 39-річного чоловіка, який підробляв військовозобов'язаним статуси багатодітних батьків. Послугу він оцінював у 5 тис. доларів.