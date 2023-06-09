Затримали мешканця Львівщини, який переправляв ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему з незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. За 5 тис. доларів він створював фейковий статус багатодітного батька. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 9 червня, розповіли, що мешканець Львівщини брав передоплату, а за другою частиною грошей відправляв кур'єра.

«Мешканець Львівщини налагодив схему незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Для цього він створив телеграм-канал, у якому пропонував допомогти чоловікам незаконно перетнути кордон. За 5 тис. доларів підозрюваний передавав своїм клієнтам підроблені документи, що нібито підтверджують наявність у них статусу багатодітного батька», – повідомили у прес-служби прокуратури.

Наразі тривають слідчі дії й правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми. Чоловіка затримали й повідомили йому про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років. Невдовзі підозрюваному оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що у Рівному судитимуть чоловіка, який вимагав в ухилянтів гроші за виїзд до Польщі. Він отримував 3 тис. доларів, віз чоловіків до корону, але перед пунктом пропуску висаджував з авто.