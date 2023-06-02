Організатору схеми за статтею про шахрайство загрожує до трьох років тюрми

У Рівному судитимуть чоловіка, який виманював гроші в охочих виїхати за кордон ухилянтів. Чоловік обіцяв за 3 тис. доларів вивезти їх в Польщу, але перед лінією розмежування висаджував з автомобіля. Відомо, що у нього був як мінімум один спільник, але він встиг втекти з України до викриття схеми.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, зловмисники знаходили охочих виїхати до Польщі у Telegram. За плату в 3 тис. доларів вони обіцяли організувати безперешкодний переїзд автомобілем з України до Варшави та запевняли, що на кордоні вони уникнуть перевірки через «хороші зв’язки».

Частину оплати організатори схеми брали заздалегідь, а іншу частину – вже на під’їзді до кордону. Після отримання грошей перед самим кордоном чоловіків висаджували з авто де доведеться, інколи навіть просто на трасі.

«На обурення ошуканих чоловіків один з учасників схеми заявляв, що є чинним співробітником спецслужб, а тому у випадку звернень до правоохоронних органів їх самих притягнуть до кримінальної відповідальності. При цьому насправді фігурант жодного відношення до правоохоронної системи не мав», – йдеться у повідомленні.

Схема діяла з травня до серпня минулого року, коли її викрили правоохоронці. Наразі ж її організатора, мешканця Львова, підозрюють у порушенні ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене за попередньою змовою осіб). Йому загрожує до трьох років тюрми.

Одного з його спільників оголосили у міжнародний розшук, оскільки він встиг залишити країну до викриття схеми. Слідство встановлює коло усіх осіб, причетних до злочину, а також вивчає ймовірність функціонування аналогічних схем в інших регіонах України.

Як додають у прес-службі прокуратури Рівненщини, наразі розслідування справи завершене, матеріали спрямували до Рівненського міського суду.