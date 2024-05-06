Тернополянина затримали прикордонники Могилів-Подільського загону

Співробітники Державної прикордонної служби затримали 27-річного жителя Тернополя, який намагався незаконно потрапити до Молдови. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ у понеділок, 6 травня.

Зазначається, щоб незаконно перетнути кордон, 27-річний тернополянин скористався послугами одного із месенджерів інтернет-мережі. Там чоловіку порадили придбати надувний гумовий човен з веслами та забродний комбінезон.

«Окрім цього, його направили до міста Хмельницький, звідки 23-річний містянин мав доставити його до державного кордону. Але скористатись придбаним екіпіруванням так і не вдалось», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники Могилів-Подільського загону за допомогою квадрокоптера виявили та затримали чоловіків, які переносили човен до річки Дністер. Вартість такої подорожі до Молдови коштувала тернополянину 9 тисяч доларів США.

Хмельничанину слідчі Нацполіції повідомили підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до дев’яти років.

Відносно тернополянина, який намагався незаконно потрапити до Молдови, склали протокол про вчинення адмінправопорушення – спроба незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП).