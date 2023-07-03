Нардеп може вийти під заставу в понад 2,2 млн грн

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід народному депутату від партії «Європейська солідарність» Сергію Алєксєєву. Депутата, якого підозрюють у шахрайстві, заарештували на 60 діб за клопотанням ДБР, повідомив у понеділок, 3 липня, «Укрінформ».

Рішення щодо нардепа оголосив суддя Дмитро Рудаков. Сергія Алєксєєва підозрюють за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Депутат може вийти під заставу в розмірі 2,264 млн грн. За даними «Суспільного», перед судовим слуханням Сергій Алєксєєв заявив, що його нібито підставили. Крім того, нардеп у залі суду заявив, що в нього немає грошей на внесення застави. За його словами, його друзі та колеги будуть шукати необхідну суму.

Депутат, який був головою підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, обманом схилив громадянина Німеччини до передачі йому 50 тис. доларів. За даними правоохоронців, Сергій Алєксєєв пообіцяв чоловіку посприяти в уникненні екстрадиції.

Нагадаємо, депутата затримали на отриманні другої частини грошей 30 червня. ДБР того ж дня запросила у суду арештувати депутата з альтернативою застави у 10 млн грн. За словами представника ДБР Олександра Удовиченка, докази проти Сергія Алєксєєва є досить вагомими, аби суд почав клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

У фракції, до якої належить нардеп, прокоментували його обшуки та затримання «політичною провокацією». Сам Сергій Алєксєєв заявив, що він став жертвою політичних переслідувань, а гроші, які він взяв у іноземця – це нібито оплата адвокатських послуг.