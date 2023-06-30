Імені депутата-шахрая не називають

Народному Депутату України Сергію Алєксєєву оголосили про підозру в обмані та заволодінні коштами іноземця, якого посадовець ошукав на 50 тис. доларів. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 30 червня. Того ж дня обшуки в нардепа підтвердили у прес-службі його фракції «Європейська Солідарність».

За даними правоохоронців, народний депутат, ім'я якого не називають, обманом схилив до передачі грошей громадянина Німеччини. Зазначається, що нардеп є головою підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

«За 50 тис. дол США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол США – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого "траншу" у розмірі 30 тис. дол США», – повідомили у прес-службі СБУ.

Йдеться про голову підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергія Алєксєєва. Він очолює комісію з 2019 року від фракції «Європейська солідарність».

У партії заявили, що правоохоронці тиснуть на представників «Європейська солідарність» та нібито здійснюють політичні провокації. «"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили та залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата», – заявили у прес-службі «Європейської солідарності»

Сергій Алєксєєв

За місцем проживання депутата тривають слідчі дії. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Нардепу може загрожувати до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває обрання запобіжного заходу для депутата.