Прикраси продають без товарних чеків та державного клейма

В церковних лавках на території Почаївської лаври продають підроблені ювелірні прикраси. На золотих та срібних виробах не має проби металу, державного клейма на ярликах, також в крамницях їх продають лише за готівку і без товарних чеків. За зверненням ошуканого покупця правоохоронці порушили справу за статтею про шахрайство. Мова йде про заволодіння грошима, шляхом зловживання довірою покупців під час реалізації ювелірних виробів.

Про те, що до працівників поліції та СБУ звернувся покупець, який виявив підробку ювелірних виробів, ZAXID.NET підтвердили в правоохоронних органах. Чоловік розповів, що в лютому цього року придбав в одній зі церковних лавок на території Почаївської лаври срібну прикрасу. Потерпілий пояснив, що приніс виріб додому і вже там почав його детальніше розглядати. На срібному хрестику та ланцюжку не було проби, а товарного чеку йому теж не дали, щоб повернути прикрасу назад. На бирці також була відсутня інформація про ювелірний виріб – вага та державне клеймо.

Чоловік розповів правоохоронцям, що в той день багато покупців купляло золоті та срібні прикраси в двох церковних лавках на території Почаївської лаври. Правоохоронці встановили, що на території Почаївської Свято-Успенської лаври священнослужителі УПЦ МП дійсно давно відкрили дві церковні лавки. Окрім інших товарів, в них здійснюється продаж золотих та срібних ювелірних виробів.

Покупці розраховуються за золоті та срібні ланцюжки, хрестики, іконки виключно готівкою. працівники лавко чеки, гарантійні талони, сертифікати якості придбаного товару не надають. Правоохоронці також з'ясували, що товарні ярлики, прикріплені до ювелірних виробів, не містять відбитку державного пробірного клейма України.

За даним фактом відкрита кримінальна справа за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або ж групою осіб).