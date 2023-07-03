Суд також конфіскував все майно чоловіка

Кременецький суд засудив послушника Паївської лаври за те, що той виправдовував збройну агресію РФ проти України, а також возвеличував російських солдатів. Чоловік був раніше судимий за вбивство, але після виходу на волю почав проживати на території монастиря. За колабораціонізм суд присудив йому п'ять років ув'язнення.

Послушник Почаївської лаври у власних облікових записах в «Однокласниках» та «Вконтакте» неодноразово поширював дописи про підтримку захоплення РФ територій нашої країни. 48-річний чоловік також просив у людей молитись за перемогу російських солдатів. В соціальних мережах послушник захоплювався «вагнерівцями» і виставляв дописи з наративами, що «Росія, безсумнівно, переможе у спеціальній воєнній операції».

«Також у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора. Послушник мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Кременецький суд визнав 48-річного обвинуваченого винним у колабораційній діяльності та визнанні правомірною збройну агресії проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Послушника засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.