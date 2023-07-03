Хмельницький суд виніс вирок жінці, яка в соцмережах активно підтримувала російських військових. Валентині Фатєєвій призначили три роки умовно, а також зобов'язали більше не користуватись російськими соцмережами «Вконтакте» і «Однокласники».

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, публікувати проросійські дописи у «Однокласниках» жінка почала ще в березні 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той момент вона перебувала у Польщі.

На своїй сторінці вона поширювала публікації з російською пропагандою: бажала удачі чеченським військовим, раділа загибелі українських військових та зводила наклепи на бійців ЗСУ, зокрема, на «Азов». А ще співчувала загибелі російських загарбників.

«Росію не зупинити, бандерівщина буде знищена», – йшлося у одному з постів, який поширила жінка. Цей же наратив про очікування на швидке «звільнення України Росією» повторюється і у інших публікаціях.

Судячи з інформації у вироку, дописи вона поширювала до травня минулого року, коли вона повернулась до Хмельницького і її викрили правоохоронці. Жінці вручили підозру за ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії в Україні).

У червні цього року Валентина Фатєєва уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 28 червня суддя Тетяна Бацуца цю угоду затвердила.

Відтак жінку визнали винною за вказаною статтею та призначили їй п'ять років ув'язнення, але від відбування покарання звільнили, обмежившись трьома роками іспитового терміну. Окрім того, суд заборонив Валентині Фатєєвій користуватись російськими соцмережами «Вконтакте» і «Однокласники», які ще в 2017 році були заборонені в Україні. Щоправда, як саме контролюватимуть виконання цієї вимоги, у вироку не зазначено.

За проведені експертизи жінка повинна заплатити понад 10 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляцію. Однак судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, то, ймовірно, оскаржувати рішення ніхто не буде.