41-річному мешканцю села Боратин під Луцьком загрожує три роки тюрми

На Волині судитимуть 41-річного чоловіка, який у розмові з блогеркою в чат-рулетці підтримував Росію. Жінка представилась росіянкою, яка мешкає у Москві, і розпитувала чоловіка про ставлення до так званої «спецоперації». Він запевнив її, що «чекає на звільнення» і що підтримує Росію.

Зазначимо, що розмова між чоловіком та благеркою, канал якої має назву «Свята Джавеліна», відбулася у травні цього року. Жінка сконтактувала з чоловіком у чат-рулетці – сервісі, який підбирає випадкового співрозмовника. Представляючись, вона заявила, що мешкає у Москві, на що чоловік заявив, що це красиве місто, у якому він «хоче побувати».

Після цього вона запитувала його про ставлення до війни Росії з Україною, на що він заявив, що чекає на возз'єднання з «братнім народом».

«Бучу і Ірпінь, на мій суб'єктивний погляд, обстріляли українці. [...] Якщо Росія б'є по конкретних точках, то наші відкривають вогонь у відповідь, і це летить в житлові будинки, дитячі будинки, садочки, школи. Вони навіть стріляти не вміють», – заявив чоловік.

Наприкінці відео чоловік похвалився, що зберігає вдома російську монету, яку колись придбав як сувенір.

Згодом щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України).

«Слідство встановило, що 19 травня 2023 року чоловік у відеочаті для випадкового спілкування озвучив співрозмовниці, яку вважав громадянкою держави-агресора, свою проросійську позицію, сказав, що це "Україна оголосила війну Росії" та що він "чекає звільнення"», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Відомо, що станом на 27 червня досудове розслідування цієї справи вже завершене, незабаром її розглядатиме суд. Санкція статті передбачає максимум до трьох років тюрми.