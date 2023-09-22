Чоловік спілкував з блогеркою у сервісі чат-рулетка, думаючи, що співрозмовниця є мешканкою Москви

Луцький суд призначив місяць арешту 41-річному мешканцю села Боратин, який у розмові з блогеркою підтримував Росію. Зокрема, він заявляв, що Бучу та Ірпінь обстрілювали українці, і запевнив співрозмовницю, що «чекає на звільнення».

Як повідомила ZAXID.NET речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, відповідне рішення Луцький міськрайонний суд ухвалив у четвер, 21 вересня. 41-річного чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України) та призначили місяць арешту. Зауважимо, що чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, розмова між чоловіком та благеркою, канал якої має назву «Свята Джавеліна», відбулася у травні цього року. Жінка сконтактувала з чоловіком у чат-рулетці – сервісі, який підбирає випадкового співрозмовника. Представляючись, вона заявила, що мешкає у Москві, на що чоловік заявив, що це красиве місто, у якому він «хоче побувати». Після цього вона запитувала його про ставлення до війни Росії з Україною, на що він заявив, що чекає на возз'єднання з «братнім народом».

«Бучу і Ірпінь, на мій суб'єктивний погляд, обстріляли українці. [...] Якщо Росія б'є по конкретних точках, то наші відкривають вогонь у відповідь, і це летить в житлові будинки, дитячі будинки, садочки, школи. Вони навіть стріляти не вміють», – заявив чоловік.