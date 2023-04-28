Послушнику вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу

48-річного послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ МП, що на Тернопільщині, підозрюють у поширенні проросійських дописів в соцмережах. Про вручення йому підозри стало відомо у п'ятницю, 28 квітня, після повідомлення прес-служби СБУ.

Як встановило слідство, священик використовував профілі у російських соцмережах «Однокласники» та «Вконтакте», через які активно поширював наративи російської пропаганди. «Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників», – йдеться у повідомленні.

СБУ також опублікувало скріншоти декількох дописів, які поширив чоловік. У двох з них прославляються російські військові, зокрема, так звані «вагнерівці». У ще одному зазначено, що «Росія, безсумнівно, переможе у спеціальній воєнній операції».

У прес-службі прокуратури Тернопільщини додають, що цей послушник мав непогашену судимість за вбивство. З 2017 року чоловік мешкав на території Почаївської лаври, і незабаром мав стати монахом.

Чоловікові вже вручили підозри за двома статтями ККУ: ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України) та ст. 111-1 (колабораційна діяльність). У разі доведення вини йому загрожує до трьох років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у січні цього року ректора Почаївської семінарії Йова Смакоуза оштрафували на 8,5 тис. грн за за розпалювання релігійної ворожнечі. Чоловік з анонімного акаунта поширив на сторінці в Facebook допис, яким зацікавилось СБУ. У вироку немає цитат з цього допису, відомо лише, що лінгвістична експертиза встановила у ньому ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.