Поліція Тернопільщини порушила кримінальне провадження за матеріалами СБУ

В Почаєві монахи Свято-Успенської лаври незаконно облаштували ставок на земельній ділянці, яка призначена для городу. Водойму вирили кілька років тому поруч з монастирським садом. Через те, що це зробили без дозволу і відповідних документів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Справу розслідує поліція Тернопільщини за матеріалами слідчих обласного управління СБУ. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про земельну ділянку, яка перебуває у приватній власності і призначена для ведення особистого селянського господарства. Вона розташована між вулицями Садова та Кременецька у Почаєві поруч з садом, яким опікується Почаївська лавра. Факт нецільового використання земельної ділянки представники СБУ виявили під час заходів із забезпечення безпеки, які проводилися на території Почаївської громади.

За даними кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ч. 1 ст. 254 КК України, а саме виведення земель з сільськогосподарського обороту, штучну водойму представники Почаївської Свято-Успенської лаври облаштували на земельній ділянці з кадастровим номером 6123410500:02:001:2284. Площа землі – 0,3224 га.

Дані кадастрової карти

На Google maps видно, що на цій ділянці зараз існує ставок

Працівники СБУ зібрали усі необхідні факти і докази правопорушення, а пізніше передали їх в поліцію Тернопільщини для відкриття кримінального провадження. Правоохоронці порушили справу за ч. 1 ст. 254 КК України (виведення земель з сільськогосподарського обороту). Санкція статті передбачає штраф до 51 тис. гривень або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Додамо, що відповідного до законодавства для того, щоб змінити призначення землі, власник ділянки повинен звернутися з відповідною заявою до місцевої влади. Зміни мають бути проголосовані на сесії ради депутатів.

У 2018 році монахи вирубали сад поруч з земельною ділянкою, де зараз ставок

В 2018 році поруч з цією ділянкою монахи вирубали молодий монастирський сад, який самі ж і посадили раніше. Це неабияк обурило місцевих жителів. Пізніше поруч з'явився ставок. Наразі монахи Почаївської лаври активно зариблюють водойму, продають живу рибу, а в готелі та столовій при лаврі в піст готують рибні страви.

З власних джерел також ZAXID.NET дізнався, що окрім цього правопорушення, правоохоронці задокументували близько десяти інших випадків нецільового використання, або самовільного захоплення представниками УПЦ МП земель в Почаєві та його околицях. По цих ділянках правоохоронці проводять експертні дослідження, щоб довести, або спростувати факт неправомірного використання керівництвом Почаївської лаври державної і комунальної власності. Якщо слідство підтвердить усі підозри, то наміснику Почаївської лаври Митрополиту Володимиру може загрожувати позбавлення волі строком на чотири роки. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, що УПЦ МП має договір про оренду Почаївської лаври до 2052 року. Угоду можна розірвати, однак місцева влада не має відповідних повноважень.