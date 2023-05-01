Почаївську лавру наразі контролює УПЦ МП

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) претендує на молитовну та фізичну присутність у Почаївській лаврі у Тернопільській області, яку зараз орендує Українська православна церква Московського патріархату. Про це заявив речник УГКЦ Ігор Яців у коментарі LIGA.net.

«Позиція нашої церкви базується на історичних джерелах, що в Почаївській лаврі молилися греко-католики. Греко-католики були насильно вигнані зі всієї лівобережної частини України за царської Росії. Почаївську лавру ми не залишали добровільно», – сказав він.

Зауважимо, що Яців говорить про період 1712-1831, коли Почаївський монастир належав до греко-католицького чернечого ордену Святого Василія. В 1712-му після поразки Петра Першого в Прутському поході православні ченці монастиря прийняли юрисдикцію унійної церкви, розповів історик Олександр Булига. В унійний період, за його словами, монастир активно розбудовувався за підтримки польського магната Миколи Потоцького. Зокрема, було зведено головний храм – Свято-Успенський. Але в 1831 році, коли Волинь вже 38 років була у складі Російської імперії, Почаївський монастир знову віддали православним, оскільки частина ченців підтримала польське Листопадове повстання.

Яців уточнив, що йдеться не про право власності на комплекс споруд, а про можливість користуватися, але «на сталій основі як це відбувалось відносно УПЦ МП, – на підставі договорів».

Водночас Яців запевнив, що якщо держава не ухвалить позитивне для УГКЦ рішення – «хрестові походи» ніхто організовувати не буде.

«Ми просто засвідчили своє право там бути, щоб потім не вийшло, що ми мовчали і тому нам нічого [не дали]», – пояснив речник УГКЦ.

Окрім УГКЦ та УПЦ МП, на Почаївську лавру також претендує Православна церква України. Але Міністерство культури ще не думало, як вирішити цю суперечку, але бачить можливості проведення служінь різними церквами на одній території. Також міністр культури Олександр Ткаченко заявляв, що монахів УПЦ МП виселятимуть із Почаївської лаври через суд.

Водночас ПЦУ вважає Почаївську лавру православною святинею, сказав Митрополит Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. «І сьогодні, і в радянський період, і коли Галичина була під Польщею, – всі ці часи лавра завжди сприймалася як православна святиня», – сказав Нестор.

На його думку, якщо підходити до питання майбутнього Почаївської лаври з позиції минулого, то це «викличе нові міжконфесійні протистояння та сварки». «Не впевнений, що греко-католицька церква довго зможе штучно возити з Галичини паломників, якщо не буде підтримки на місці», – переконаний Нестор.