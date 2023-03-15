В Україні розпочали процес повернення розташованої в Тернопільській області Свято-Успенської Почаївської лаври державі, оскільки термін угоди про її оренду з УПЦ МП завершився, повідомив у середу, 15 березня, міністр культури Олександр Ткаченко.

В ефірі національного телемарафону міністр сказав, що Почаївську лавру повертатимуть через суд. Відповідний позов, за його словами, вже подав керівник Почаївської лаври. У позові міститься вимога до представників УПЦ МП повернути церкву, термін оренди якої вже завершився.

За словами Ткаченка, якого цитує «РБК-Україна», намісник монастиря УПЦ МП на території Почаївської лаври митрополит Володимир не допустив представників заповідника до церкви. Тому буде відкрито кримінальне провадження щодо перешкоджання користуванню майном держави.

«У Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими об’єктами, що належать до історичної спадщини України», – уточнив Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

Почаївська лавра розташована в місті Почаїв на Тернопільщині, де проживає близько восьми тисяч людей.

Нагадаємо, 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою Московського патріархату. Церковники вважають такі дії «забаганками чиновників Мінкульту» і кажуть, що будуть відстоювати своє право на користування лаврою.

У Києво-Печерській лаврі заявили, що УПЦ МП має покинути всі її приміщення до 29 березня.

Аудитори вже виявили на території Лаври 36 незаконних новобудов.