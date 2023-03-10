Договір про оренду монастиря Московським патріархатом діяв з 2013 року

Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра» не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Договір не продовжуватимуть через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Розірвання орендного договору має відбутися до 29 березня 2023 року, повідомили в «Києво-Печерській Лаврі» у п'ятницю, 10 березня. Договір був дійсний з липня 2013 року.

Міжвідомча група, яка виявляла порушення у релігійних установах, засвідчила про недотримання угод оренди настоятелями УПЦ (МП) у Лаврі.

«Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 23 березня 2023 року», – повідомили у прес-службі заповідника «Києво-Печерська Лавра».

У Києво-Печерській Лаврі закликали представників УПЦ (МП) надати трьох священників, які увійдуть до комісії з передачі церковного майна державі, що означає остаточне припинення співпраці з проросійською єпархією. УПЦ (МП) має надати списки не пізніше 14 березня 2023 року. Покинути територію лаври священники Московського патріархату мають до 29 березня.

Нагадаємо, що у грудні намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) повідомив, що в УПЦ МП завершується термін оренди двох соборів: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). 5 січня Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі, а вже 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершив різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

1 грудня минулого року РНБО запровадила санкції проти десяти священнослужителів церков УПЦ МП, серед яких і екс-нардеп Вадим Новинський. Крім цього, РНБО доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, – насамперед, ідеться про УПЦ МП.

Ще з листопада СБУ проводить обшуки у приміщеннях УПЦ МП. Під час обшуків правоохоронці виявляють пропагандистські матеріали, паспорти РФ, зброю, ноутбуки із порнографією тощо.