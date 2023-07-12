Підозрюваному загрожує до трьох років в'язниці

На Тернопільщині жінку два місяці обкрадав чоловік, а вовна дізналася про це тоді, коли до неї почали надходити дзвінки з банку. Житель Бучацької громади оформляв мікрокредити на ім'я дружини без її відома, а гроші використовував на свої потреби.

До поліції Тернопільщини звернулася жителька Бучача з тим, що на неї невідомі оформили чималу суму кредитів. Жінка розповіла, що дізналася про шахрайство тоді, коли до неї почали постійно дзвонити з банків і вимагати, щоб вона почала повертати гроші. Загалом на жінку оформили близько 15 тис. гривень мікрозаймів.

Правоохоронці почали розслідувати цю справу і дізнаватися, хто міг оформити кредити на жительку Бучача. Адже для того, щоб провернути таке шахрайство жінка мала б повідомити комусь свою особисту інформацію. Однак, заявниця запевнила, що за кілька останніх місяців до неї ніхто не телефонував і не намагався вивідати банківські реквізити. Також вона додала, що не здійснювала ніяких покупок через інтернет. Проте жінка зазначила, що доступ до її телефона має її чоловік.

Правоохоронці встановили обставини та з’ясували, чоловік без відома дружини незаконно оформив кредити на суму 15 тис. гривень. «З’ясувалося, подружжя вже тривалий час не проживає разом. Проте зловмисник, маючи доступ до мобільного телефона жінки, відкривав на неї онлайн кредити. Кошти надходили йому на банківську картку і витрачав він їх на власні потреби», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Житель Бучача у скоєному зізнався і розповів, що гроші витрачав на походи в магазин, випивку та закуску. Правоохоронці внесли факт шахрайства за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). За вчинене чоловіку може загрожувати до трьох років позбавлення волі.