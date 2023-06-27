Обвинувачений пішов заганяти коня до господарства, раптово побачив тінь, яка «суне на нього» і вдарив її палицею

На Тернопільщині чоловіка засудили до одного року умовно за те, що побив свого знайомого сплутавши його з конем. Обвинувачений ударив чоловіка палицею один раз. Однак удар призвів до розриву селезінки та внутрішнього кровотечі, що поліцейські пізніше кваліфікували як тяжкі умисні ушкодження.

Чоловік увечері 12 жовтня 2022 року пішов заганяти свого коня, який зірвався з прив'язі і раптово побачив тінь, що «суне на нього». Обвинувачений вдарив постать палицею, бо подумав, що то його кінь. Чоловік зрозумів, що то односелець, коли побитий почав кричати і називати його на ім'я. Побитий знайомий пішов додому, а вже у вночі йому стало гірше. Чоловік почав блювати кров'ю і родичі викликали швидку допомогу. В лікарні діагностували йому розрив внутрішнього органу – селезінки та кровотечу й оперативно прооперували.

В суді обвинувачений свою вину визнав частково і додав, що того вечора він вже відпочивав, коли його дружина покликала допомогти загнати коня, який утік.

«Дружина разом з донькою обвинуваченого вийшли на пасовище, яке знаходить навпроти господарства. А чоловік, одягнувшись вийшов за ними. Коли вийшов з хвіртки, то побачив десь за метр перед собою силует, що "щось на нього сунеться" і подумав, що це кінь "на нього йде". Він хотів коня завернути, замахнувся та завдав удар палкою, яку тримав біля хвіртки. Після того почув у відповідь, що то його знайомий. Обвинувачений вибачився, потім вони разом перекурили, а побитий чоловік пішов додому. Односелець на своє здоров'я не жалівся», – йдеться у вироку Гусятинського районного суду від 21 червня 2023 року.

В результаті удару чоловік отримав серйозну травму. Лікарі під час операції повністю вирізали йому пошкоджену селезінку. Гусятинський районний суд обвинуваченого визнав винним у нанесенні тяжких умисних ушкоджень (ст. 128 КК України) і призначив йому покарання у виді одного року умовного покарання. Також житель Гусятинської громади повинен сплатити майже 2,5 тис. грн матеріальної шкоди та 30 тис. грн моральної шкоди постраждалому.