Чоловік зіткнувся з трьома припаркованими автомобілями на вулиці Конякіна

У Луцьку чоловік вкрав навчальний автомобіль і за декілька десятків метрів спричинив ДТП: зіткнувся з трьома припаркованими авто неподалік автовокзалу. Виявилось, що він був п'яний. На нього склали два адмінпротоколи, а також щодо викрадення авто відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, повідомлення від директора громадської організації про те, що охоронник вкрав їхнє авто Skoda, надійшло до поліції у суботу, 24 червня.

Від'їхавши буквально на декілька десятків метрів, водій не впорався з керуванням та зіткнувся з трьома припаркованими по вулиці Конякіна автомобілями.

«Встановлено, що зловмисник перебував напідпитку. Викрадений транспортний засіб у нього вилучили. Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України та перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає мінімум три роки обмеження волі.

Окрім цього, на чоловіка склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП), який передбачає 850 грн штрафу, та за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), який передбачає 17 тис. грн штрафу.