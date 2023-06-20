Виявилось, що чоловік ще й п'яний, тож на нього склали адмінпротокол

На Рівненщині чоловік видавав себе за винуватця ДТП, аби допомогти другу, який скоїв аварію. Щоправда, коли поліцейські попередили його кримінальну відповідальність, чоловік відмовився від своїх заяв та привіз товариша на місце інциденту.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, аварія сталась близько 20:00 у понеділок, 19 червня, на трасі «Київ-Чоп». Біля села Корнин, що неподалік Рівного, водій Mercedes-Benz на швидкості в'їхав у автомобіль Peugeot, який виїжджав із прилеглої території та зупинився, щоб дати дорогу.

Прибувши на місце події, патрульні побачили порожній Mercedes. Водія не було ані всередині, ані поблизу. Очевидці повідомили поліцейським опис ймовірного водія. За декілька хвилин під'їхало авто BMW, з якого вийшов чоловік. Патрульним сказав, що саме він є водієм, якого шукають.

«Поліцейські розказали йому про відповідальність, яка наступає за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення і він одразу ж відмовився від своїх слів та поїхав за справжнім водієм. За 15 хвилин BMW повернулося, але цього разу звідти вийшов чоловік, який підпадав під опис», – йдеться у повідомленні.

До того ж, у водія BMW патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд на місці. Драгер показав 2,8 проміле – це в 14 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На 25-річного водія BMW інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), який передбачає 17 тис. грн штрафу.

Оскільки в аварії також були постраждалі, на місці працювала слідчо-оперативна група. Зокрема, медики госпіталізували водія та пасажира Peugeot.