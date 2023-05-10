Водій мікроавтобуса з необережності в'їхав у приміщення магазину

У містечку Костопіль на Рівненщині водій мікроавтобуса в'їхав у торгове приміщення. Аварія сталась через те, що чоловік під час паркування переплутав педалі газу і гальм. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але автомобіль та приміщення торгового закладу, в яке він заїхав, зазнали значних ушкоджень.

Аварія сталась близько 10:00 у середу, 10 травня, на вулиці Степана Руданського у Костополі, повідомила прес-служба поліції Рівненщини. Очевидці події опублікували в соцмережах фото з місця ДТП, таким чином про аварію дізнались й правоохоронці.

«Поліцейські встановили, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 28-річний житель міста Дніпро, під час паркування переплутав педалі газу та гальм, допустивши «заїзд» у торговий заклад.️ Внаслідок автопригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень, а у приміщенні – розбиті вікна», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до огляду на стан алкогольного сп’яніння водій тверезий. На чоловіка поліція склала адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП), яка передбачає 850 грн штрафу.

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