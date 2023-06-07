Водій покинув автомобіль Dacia Sandero і втік у невідомому напрямку

На Рівненщині поліція розшукує водія, який перевозив у автомобілі фальсифікований алкоголь та сигарети. Чоловіка переслідували поліцейські та заблокували на одній з вулиць села, але він вибіг з автівки та втік у невідомому напрямку. Як виявилось, у машині він перевозив майже 4 тис. пачок безакцизних сигарет та понад 300 літрів нелегального алкоголю.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався о 09:30 у понеділок, 5 червня, на блокпосту в селі Бродниця Зарічненської громади. Поліцейські за порушення ПДР зупинили автомобіль Dacia Sandero, однак водій проігнорував вимогу про зупинку та продовжив рух.

«Під час переслідування поліцейські заблокували транспортний засіб на одній із вулиць села. Втім, водій залишив авто та втік з місця події. Під час візуального огляду правоохоронці побачили в салоні цигарки без акцизних марок та ємності із рідиною невідомого походження», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила автомобіль. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 ККУ (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Вчора, 6 червня, поліцейські провели обшук у авто. В салоні та багажнику виявили та вилучили 3,8 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, 600 пластикових пляшок по 0,5 літрів кожна загальним об’ємом 300 л, а також три термопакети по 9,5 літрів з невідомою речовиною із різким запахом алкоголю.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на це майно. Також поліцейські встановлюють місцеперебування порушника.