Коли чоловік діставав документи, патрульні помітили, що в нього є аж два водійські посвідчення

У Ковелі патрульні випадково виявили у чоловіка два водійські посвідчення. Він пояснив, що одне з них придбав в інтернеті. Навіщо він так вчинив, невідомо, але це з'ясовуватиме поліція. Наразі обидва посвідчення вилучили.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, близько 21:00 у четвер, 25 травня, на вулиці Лесі Українки у Ковелі патрульні помітили чоловіка, який курив у невстановленому для цього місці. В порушника попросили документи для перевірки, і коли він їх діставав, то помітили, що волинянин має аж два посвідчення водія.

«Під час більш ретельної перевірки за серійним номером виявилося, що за ним закріплене посвідчення зовсім іншої людини. Щодо другого документа, то чоловік розповів, що придбав його в мережі інтернет», – йдеться у повідомленні.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, оскільки підроблення документів передбачає кримінальну відповідальність. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що щодо випадку відкрите кримінальне провадження за ст. 358 ККУ (підроблення документів). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.