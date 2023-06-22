Патрульні на водія склали протокол за п'яну їзду

В Чернівцях п'яний водій протаранив ворота кладовища і довго їздив алеями серед могил, шукаючи виїзд. Зупинило чоловіка те, що він в'їхав у виритий котлован, звідки вже не міг вибратися. Водія біля застряглого автомобіля застали патрульні поліцейські, які провели освідчення. Прилад на вимірювання стану алкогольного сп'яніння показав позитивний результат.

Про інцидент, який стався під час комендантської години, близько 01:00 ночі повідомило чернівецьке Медіа агентство АСС. Начальник благоустрою, завідувач кладовищ Муніципальної ритуальної служби Чернівців Микола Козачук підтвердив, що дійсно такий випадок трапився вночі 22 червня. За його словами, автомобіль на швидкості протаранив ворота центрального кладовища міста і заїхав на територію.

«Водій намагався виїхати з кладовища, "блукав" алеями. Проте згодом заїхав у котлован з гравієм, де проводяться ремонтні роботи. Авто там і залишилось. Кермувальник був п'яний, кажуть охоронці, які стали очевидцями події», — розповів Микола Козачук.

Сторож на місце викликав поліцейський патруль. Правоохоронці застали водія біля свого автомобіля, склали на нього протокол і провели освідчення на сп'яніння.

«Патрульні прибули на вулицю Героїв Майдану, на якій знаходиться міське кладовище, і виявили транспортний засіб Peugeot. Автомобіль застряг на одній із алей. Під час спілкування інспектори помітили, що у водія присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп'яніння — 2,47 проміле», — повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Чернівців. Пояснити свої дії винуватець не зміг.

На чоловіка склали відповідні адміністративні матеріали за ст. 286-1 КК України (керування автомобілем у нетверезому стані). Чоловіку загрожує штраф у розмірі 17 тис. гривень. Також житель Чернівців буде змушений відшкодувати пошкоджений паркан на Центральному кладовищі.

Додамо, що у січні цього року подібний випадок трапився у Львові. П'яний Андрій-Михайло Павлів на автомобілі BMW протаранив браму Личаківського цвинтаря у Львові. Рішенням суду його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав терміном на один рік.