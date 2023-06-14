Вартість вкраденого склала понад 600 гривень

Жителя Чернівців засудили до півтора року позбавлення волі через крадіжку двох пачок презервативів у місцевому супермаркеті. Чоловік був раніше судимий, він регулярно крав солодощі в різних магазинах. Раніше його засудили до 80 днів громадських робіт, а цього разу суд виніс реальний термін покарання.

Буковинець Артур Т. у березні 2023 року скоїв крадіжку з супермаркету «Метро». Він, скористався тим, що за ним ніхто не спостерігає, взяв з прилавка дві пачки презервативів «Durex» і виніс їх попри продавця та охорону.

«Обвинувачений впевнився, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав з прилавка магазину дві упаковки презервативів «Durex Invisible Extra Lube». Вартість товару становить 612 гривень 91 копійки», – повідомляється у вироку Садгірського районного суду м. Чернівці від 9 червня 2023 року.

У суді обвинувачений Артур Т. розкаявся і повністю визнав свою вину та попросив суддю суворо його не карати. Однак зважаючи на те, що це вже не перша крадіжка чоловіка, то він отримав реальний термін покарання.

Додамо, що Артур Т. вже крав з супермаркету «Метро» солодощі на суму понад 1000 гривень. За цей випадок він отримав 80 годин громадських робіт, однак на проходження них так і не з'явився. А в березні 2019 року на чоловіка була винесена постанова щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за крадіжку з магазину «Най-Най» п'яти кіндер-сюрпризів.

Цього ж разу Садгірський районний суд м. Чернівці визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців.