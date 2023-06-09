Чоловік вкрав одну із камер, які працюють як фотопастки на прикордонних територіях

Українські прикордонники затримали киянина, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомила Держприкордонслужба в Telegram-каналі.

Як розповіли у відомстві, 56-річний чоловік намагався нелегально залишити територію України. При цьому він помітив одну з камер, які працюють як фотопастки на прикордонних територіях, і вирішив її вкрасти.

«Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував й передав, куди потрібно. Доведеться тепер спритнику відповідати – і за незаконну мандрівку, і за крадіжку. Залишається чекати на рішення суду», – розповіли у ДПСУ.

Зауважимо, що згідно з відомостями тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, станом на квітень 2023-го з нашої держави з початку повномасштабної війни виїхали понад 66 тис. чоловіків призовного віку.

Раніше очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував закон, яким буде запроваджено відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно покинули Батьківщину під час війни.