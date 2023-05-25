В Україні готують законодавчу базу щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Над нею спільно працюють парламент та уряд. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, зараз не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

«На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», – сказав він.

За словами Клименка, це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради. За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід.

«Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон», – додав міністр.

За його словами, людей, які, в тому числі за підробленими документами, намагаються перетнути кордон – затримують кожного дня. Проте останнім часом таких випадків все ж стало менше ніж на початку війни.