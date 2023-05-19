Чоловіка затримали біля Західного Бугу. Він був у рятувальному жилеті, щоб переплисти річку

Біля українсько-польського кордону затримали 23-річного мешканця Волині, який хотів переплисти Західний Буг, аби дістатись до Польщі. Як виявилось, це вже п'ята спроба чоловіка втекти з України.

Як повідомила прес-служба прикордонників, чоловіка затримав прикордонний наряд відділу «Рівне» у четвер, 18 травня. Під час патрулювання службовці помітили на контрольно-слідовій смузі доріжку слідів однієї людини.

Прикордонники розпочали пошук ймовірного правопорушника. Невдовзі неподалік Західного Бугу вони виявили чоловіка, який мав намір незаконно дістатися Польщі. Аби подолати річку, він взяв із собою рятувальний жилет.

«Правопорушником виявився 23-річний волинянин. Його, до слова, уже не вперше затримували при спробі незаконно потрапити за кордон. Двічі юнак попадався прикордонникам на межі з Молдовою, спробував у протиправний спосіб дістатися Угорщини, а у квітні був затриманий на українсько-польській ділянці прикордонним нарядом Волинського загону», – йдеться у повідомленні.

Втікача доправили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України). Санкція частини другої цієї статті передбачає як мінімум 8,5 тис. грн штрафу.