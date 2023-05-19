Чоловіка та його двох товаришів затримали за 500 метрів від лінії розмежування

Райсуд на Волині оштрафував чоловіка, який намагався незаконно втекти з України разом з двома товаришами. Своє рішення він пояснив тим, що «побоювався за своє життя в умовах війни». Відомо, що чоловік вже не вперше намагався втекти з України – це була, як мінімум, його четверта спроба.

Нагадаємо, трьох чоловіків, які намагались перетнути українсько-польський кордон, затримали вночі 12 квітня орієнтовно за 500 метрів від лінії розмежування. Прикордонники встановили, що один з них вже третє намагався втекти з України, а його товариш – вчетверте.

Як йдеться у матеріалах справи, свою спробу втекти за кордон Валерій С. пояснював тим, що «побоювався за своє життя в умовах війни». Сам він уродженець Харкова, але наразі мешкає у Львові. Про чоловіка також відомо, що він є наркозалежним і наразі проходить лікування у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень.

Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, чоловік вже тричі намагався втекти з України. Вперше – через лінію розмежування на Закарпатті. Згодом було дві невдалі спроби перетнути кордон в межах Одещини, аби потрапити в Молдову. За всі ці порушення його оштрафували сумарно на понад 22 тис. грн.

На декілька судових засідань щодо своєї четвертої спроби втечі чоловік так і не прибув, тож справу вирішили розглядати без його участі. Суддя Іваничівського райсуду Артур Бєлоусов визнав його винним у порушенні ч. 2 ст. 204-1 ККУ (спроба незаконного перетину кордону, вчинена повторно) і призначив йому 8,5 тис. грн штрафу. Також він повинен сплатити 536 грн судового збору.