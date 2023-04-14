Трьох порушників затримали за декілька сотень метрів від лінії розмежування

На кордоні з Польщею волинські прикордонники затримали трьох ухилянтів. Один з чоловіків вже вчетверте намагався нелегально покинути територію України, а для його товариша це була третя спроба. На порушників склали протоколи, які передбачають по 8,5 тис. грн штрафу.

Затримали чоловіків уночі 12 квітня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Інформацію про ймовірних порушників військовослужбовці відділу «Морозовичі» завчасно отримали від оперативників. Чоловіків прикордонний наряд затримав за кількасот метрів до кордону.

«Як з'ясували правоохоронці, один із затриманих упродовж останніх місяців уже вчетверте намагався в незаконний спосіб покинути територію України, а його товариш – тричі. За цей час хлопці встигли «відмітитися» на кордоні з Молдовою та Угорщиною», – повідомляють прикордонники. Додають, що усім чоловікам від 22 до 25 років.

На порушників склали адмінпротоколи за ст. 204-1 ККУ (спроба незаконного перетину кордону). Чоловікам загрожує по 8,5 тис. грн штрафу.

Окрім того, цими ж днями волинські прикордонники вже на іншій ділянці затримали 34-річного мешканця Донецької області. Як стало відомо, наприкінці березня чоловіка не пропустили через кордон в одному із пунктів пропуску на Львівщині у звʼязку з відсутністю законних підстав для виїзду з України. На нього також склали адмінпротокол, який передбачає 8,5 тис. грн штрафу.