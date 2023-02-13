Волиняни планували переправити в Польщу дев'ятьох ухилянтів

Суд виніс вирок трьом мешканцям Волині, які у березні минулого року намагались переправити в Польщу дев'ятьох ухилянтів. За кожного ухилянта чоловіки брали по 500 доларів. Переправити їх планували на надувному човні через Західний Буг, але за сто метрів від лінії розмежування групу затримали прикордонники. Троє підсудних визнали провину. Двох з них звільнили від основного покарання, призначивши по декілька років іспитового терміну. Однак третій обвинувачений таки отримав чотири роки ув'язнення, бо мав непогашену судимість.

Як йдеться у вироку Шацького райсуду, судили трьох чоловіків: двох уродженців села Грабове Шацької громади та ще одного чоловіка з села Столинські Смоляри Рівненської громади. Вони втрьох намагались провести через українсько-польський кордон дев'ятьох ухилянтів зі східних областей.

Перехід мав відбутись 16 березня минулого року неподалік села Грабове. Цього дня ухилянти прибули до лісу біля цього села і зустрілись з провідниками. Там же вони домовились, що кожен ухилянт заплатить за переправлення по 500 доларів. План був такий: чоловіки мали пройти контрольно-слідову смугу по так званих «кладках», аби не лишити слідів, а тоді переплисти річку Західний Буг на надувному човні. Втім, порушників затримали приблизно за 100 метрів від кордону.

Всі троє обвинувачених в суді визнали провину та пообіцяли, що подібне більше не повториться. Що ж до мотивів вчинку, то чоловіки пояснили, що хотіли заробити грошей, бо ж всі троє перебувають у «тяжкому майновому стані».

Суддя Наталія Жевнєрова визнала обвинувачених винними в порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон), але двох з них звільнила від основного покарання. Один чоловік отримав три роки умовно, інший – лише два. Втім, третьому підсудному таки призначили чотири роки ув'язнення, оскільки він вже мав непогашену судимість за зберігання наркотиків.

Суд постановив знищити надувний човен з веслами, а гроші, які ухилянти дали своїм провідникам, конфіскують в дохід держави. Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Відомо, що на ухилянтів ще після затримання склали адмінпротоколи за ч.2 статті 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), яка передбачає до 8,5 тис. грн штрафу.