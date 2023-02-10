Чоловік подав три свідоцтва про народження дітей, два з яких виявились фальшивими

На українсько-польському кордоні прикордонники виявили чоловіка, який хотів виїхати в Польщу як багатодітний батько. Для цього подав свідоцтва про народження трьох дітей, однак пізніше з'ясувалось, що два з них були фальшивими. 39-річний чоловік зізнався, що придбав документи за 200 тис. грн. За спробу виїхати за кордон з фальшивими документами йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Про випадок стало відомо в п'ятницю, 10 лютого, після повідомлення Держприкордонслужби. Зазначається, що чоловік хотів виїхати в Польщу через пункт пропуску «Устилуг». На паспортний контроль 39-річний чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, двоє близнюків менш ніж місяць тому народилися в Польщі.

«Зважаючи на це, в інспектора виникли сумніви щодо дійсності наданих для перевірки паперів. У результаті додаткового вивчення витягів з актів свідоцтв про народження дітей, охоронці кордону виявили низку ознак, які вказують на їх підробку. Крім того, оперативники прикордонного загону з'ясували, що такі документи в державній установі Польщі не видавалися, а дружина у день псевдопологів перебувала в Україні», – йдеться у повідомленні.

Згодом чоловік зізнався, що за понад 200 тисяч гривень купив фальшиві свідоцтва про народження двох дітей, аби виїхати за кордон в умовах воєнного стану. При цьому одна дитина у нього справді є.

Про інцидент прикордонники повідомили поліцію. Зазначимо, що порушення підпадає під ст. 358 ККУ (підроблення документів). Мінімальне покарання за цією статтею – 17 тис. грн штрафу.