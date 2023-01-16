Щойно чоловік перетнув кордон, його зупинили прикордонники

На українсько-польському кордоні прикордонники затримали росіянина, який на надувному матраці переплив Західний Буг. Чоловік пояснив, що нібито тривалий час проживав в Україні, але після виїзду за кордон легально повернутись не міг. Відтак вирішив переплисти річку і повернутись незаконним шляхом. На чоловіка склали протокол за статтею про незаконний перетин кордону, йому загрожує штраф.

Як повідомила Держприкордонслужба, порушника виявили прикордонники відділу «Рівне» у неділю, 15 січня. 28-річний чоловік переплив на надувному матраці через Західний Буг, аби потрапити в Україну.

«Порушника прикордонний наряд спинив щойно він перетнув кордон. Росіянин пояснив, що нібито тривалий термін проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися назад не мав змоги», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону). Санкція статті передбачає як мінімум 3,4 тис. грн штрафу. Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, чоловік пройшов фільтраційні заходи і його вже передали представникам польської прикордонної варти. Тож судове засідання відбуватиметься без його участі.

Крім цього, цього ж дня на українсько-польському кордоні затримали ще одного порушника, щоправда, він їхав з України. 36-річний полтавець заховався під ковдрами у потязі «Харків-Хелм», але у пункті пропуску «Ягодин» його знайшли прикордонники.

З'ясувалось, що чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тож вирішив виїхати нелегально. На порушника також склали адмінпротокол.