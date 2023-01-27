Чоловік встиг перетнути контрольно-слідову смугу, коли його зупинили прикордонники

Волинський райсуд оштрафував росіянина, який незаконно перетнув польсько-український кордон. На українську територію Дмітрій Мельник дістався, перепливши на надувному матраці Західний Буг. Втім, далеко він не зайшов: одразу на кордоні його затримали прикордонники. Суд визнав його винним у незаконному перетині лінії розмежування. Відомо, що ще до засідання чоловіка передали польській стороні.

Нагадаємо, чоловіка затримали 15 січня на території Вишнівської громади. Як розповів прикордонникам відділу «Рівне» 28-річний затриманий, на українську територію він дістався через Західний Буг. Річку він переплив на надувному матраці.

«Росіянин пояснив, що нібито тривалий термін проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися назад не мав змоги», – повідомляли прикордонники. Після проведення фільтраційних заходів його передали польській стороні, оскільки в Україну він перебирався з Польщі.

Судове засідання у цій справі відбулось 20 січня. До суду порушник не прийшов, натомість подав розписку, що справу можна розглядати без його участі.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, суддя Олег Павлусь визнав росіянина винним у порушенні ч.1 ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону) та призначив йому мінімальне покарання – 3,4 тис. грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору.

Додамо, що того ж дня, 15 січня, прикордонники викрили ухилянта, який намагався незаконно виїхати у Польщу. 36-річний полтавець ховався у технічному заглибленні в потязі, накрившись ковдрами. Нещодавно Любомльський суд розглядав цю справу. Як повідомляв ZAXID.NET, чоловікові також призначили 3,4 тис. грн штрафу.