Ухилянт переховувався у технічному заглибленні вагона

Райсуд на Волині оштрафував 36-річного ухилянта, який переховувався в потязі «Харків-Хелм». Чоловік пояснив, що не мав права легально виїхати з України, тож вирішив зробити це в незаконний спосіб. За спробу перетину кордону йому дали 3,4 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що 36-річного полтавця, який хотів незаконної виїхати з України, прикордонники виявили у потязі «Харків-Хелм». Це сталось зранку 15 січня цього року в міжнародному залізничному пункті пропуску «Ягодин». Чоловік переховувався у конструктивних особливостях вагона під ковдрами.

На порушника склали адмінпротокол за ч.1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, на засідання у цій справі ухилянт не прийшов: перед цим залишив заяву про дозвіл на розгляд без його присутності.

Суддя Олег Павлусь визнав чоловіка винним у спробі незаконного перетину кордону і призначив йому мінімальне за цією статтею покарання – 3,4 тис. грн штрафу. Також він повинен заплатити 536 грн судового збору.