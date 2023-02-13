Чоловіка затримали і доправили до прикордонного підрозділу

На українсько-молдовському кордоні затримали 28-річного росіянина, який вдруге за місяць намагався незаконно потрапити в Україну. Вперше його затримали в січні на Волині, тоді чоловік переплив Західний Буг на надувному матраці, але на березі його зупинили прикордонники. Незважаючи на штраф у 3,4 тис. грн та заборону в'їзду в Україну на п'ять років, чоловік знову спробував незаконно перетнути лінію розмежування. На цей раз йому загрожує кримінальна відповідальність.

Про затримання чоловіка у понеділок, 13 лютого, повідомило західне управління Держприкордонслужби. 28-річного росіянина затримали біля села Сокиряни Дністровського району. На територію України він намагався проникнути з боку Молдови. Наразі чоловіка доправили до прикордонного підрозділу.

Прикордонники встановили, що 28-річний мешканець Хабаровського краю раніше мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, термін дії якої закінчився у березні 2022 року. Оскільки росіянин більше не міг законно потрапити в Україну, в січні 2023 року чоловік вирішив зробити це в нелегальний спосіб. 15 січня чоловік чоловік переплив Західний Буг на надувному матраці, але одразу біля лінії розмежування його затримали прикордонники.

Любомльський райсуд визнав чоловіка винним у спробі незаконного перетину кордону і призначив йому 3,4 тис. грн штрафу. Також чоловіка видворили в Польщу і заборонили на п'ять років в'їзд в Україну.

Оскільки росіянин проігнорував заборону, щодо інциденту розпочнуть кримінальне провадження. «Вирішується питання, щодо початку кримінального провадження за ст. 332-2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України». Санкція статті за перетинання кордону України особою, якій заборонено в’їзд на територію України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років», – йдеться у повідомленні.