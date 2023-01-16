Призовник сховався на задньому сидінні Volkswagen

На українсько-угорському кордоні у салоні автомобіля Volkswagen прикордонники виявили ухилянта, який сховався на задньому сидінні авто під ковдрою. Виявилося, що 32-річний військовозобов'язаний намагався таємно виїхати закордон. За кермом автомобіля, в якому виявили ухилянта, перебувала 19-річна українка. Зараз дівчині загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як у понеділок, 16 січня, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби, інцидент стався в пункті пропуску «Лужанка». В автомобілі 19-річної водійки прикордонники під ковдрою виявили 32-річного чоловіка, який намагався виїхати закордон, аби уникнути мобілізації. Під час перевірки виявилося, що дівчина везла в Угорщину свого знайомого.

«Правопорушника виявили у пункті пропуску «Лужанка» під час огляду автомобіля Volkswagen, яким кермувала громадянка України. У такий спосіб водійчиня 2003 року народження, намагалася вивезти за кордон свого 32-річного знайомого», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники уточнюють, що за спробу незаконного перетину кордону на 32-річного чоловіка склали адмінпротокол, суму штрафу для нього визначить суд. 19-річній водійці Volkswagen загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.