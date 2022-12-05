Усі троє ухилянтів отримали переохолодження

На Буковині вночі прикордонники затримали трьох чоловіків призовного віку, які намагалися через засніжені гірські стежки пробратися до Румунії, аби уникнути мобілізації. Ухилянтами виявилися мешканці Івано-Франківської та Харківської областей. За даними прикордонників, чоловіки обрали один із найскладніших гірських маршрутів, де зараз є ділянки із півметровим снігом. Усі троє втікачів мали переохолодження, їм надали домедичну допомогу та доставили до прикордонного підрозділу.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у ніч з неділі на понеділок, 5 грудня, поблизу села Селятин, що на кордоні з Румунією. Там на одній важкодоступних гірських ділянок прикордонники виявили трьох чоловіків із Харківської та Івано-Франківської областей.

Як видно на фотографіях, ухилянти були одягнені не по погоді. Прикордонники уточнюють, що для незаконного перетину кордону чоловіки обрали один із найбільш складних маршрутів.

«"Туристи", нехтуючи своїм життям та безпекою, обрали один із найскладніших та небезпечних маршрутів, особливо у зимовий період. Наразі сніговий покров у горах місцями сягає до пів метра, а температура повітря вночі опускається до 10-12 градусів морозу», – йдеться у повідомленні.

Усіх трьох затриманих чоловіків з переохолодженням доставили до прикордонного підрозділу та надали домедичну допомогу. На призовників склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та проінформували поліцію про можливе ухилення цих трьох чоловіків від мобілізації.