Чоловіка знайшли прикордонники за 700 метрів від українсько-польського кордону

Волинський суд оштрафував 36-річного чоловіка, який намагався перетнути українсько-польський кордон. Чоловік заліз у річку, але зрозумівши, що не відчуває дна, виліз з водойми і повернувся до найближчого села. Там його знайшли прикордонники, які раніше помітили сліди до лінії розмежування і вже шукали ухилянта. За спробу перетину кордону суд призначив йому 3,4 тис. грн штрафу.

У письмових поясненнях чоловік розповів, що намагався перейти кордон з Польщею зранку в суботу, 26 листопада. Тоді він з Нововолинська приїхав до села Михалє, що неподалік кордону. Чоловік збирався переплисти Західний Буг, який є своєрідною лінією розмежування між двома країнами.

«Однак з власної необережності, не розрахувавши сили та можливості щодо подолання річки, [чоловік] спустився в річку та зрозумівши, що не відчуває дна, злякався і вирішив повернутися назад по своїм слідах до наближчого населеного пункту», – йдеться у матеріалах справи.

Згодом його затримали прикордонники, які помітили на снігу сліди і вже шукали ухилянта. Таким чином приблизно за 700 метрів від кордону вони виявили 36-річного чоловіка, який був у мокрому одязі і мав з собою сумку. Чоловік зізнався правоохоронцям, що хотів дістатись до Польщі.

Суддя Ірина Малюшевська взяла до уваги той факт, що чоловік розкаявся у вчиненому. Вона визнала його винним у порушенні ч.1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону) і призначила мінімальне за цією статтею покарання – 3,4 тис. грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 496 грн судового збору.

Наразі постанова ще не набрала законної сили, тож чоловік може оскаржити її в апеляційній інстанції.