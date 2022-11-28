Переправники не сказали 19-річному юнаку, що Тиса – глибока річка

Закарпатські прикордонники затримали 19-річного юнака, який мав намір переплисти Тису, аби потрапити на змагання з бальних танців до Німеччини. Танцюриста затримали поблизу кордону з Румунією, він виявився мешканцем Харкова. За незаконний перетин кордону хлопець заплатив переправникам 2,5 тис. доларів. Зловмисники запевнили хлопця, що Тиса не глибока і він легко перепливе річку до румунської сторони.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався поблизу Ділового у Рахівському районі в неділю, 27 листопада. Під час затримання юнак не зміг чітко відповісти, чому перебував біля кордону з Румунією.

«Згодом зізнався, що 19-річний харків’янин планував незаконний перетин державного кордону. Кінцевою метою незаконної подорожі юнака мала стати Німеччина, де, за його словами, на днях мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців», – йдеться у повідомленні.

Харків'янин мав при собі спеціальне взуття для бальних танців

Щоб потрапити на змагання, танцюрист дістав контакти ділків, які за 2,5 тис. доларів США пообіцяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою. Про небезпеку подолання річки хлопець не знав. Про наміри незаконно потрапити закордон не знав ніхто з рідних затриманого хлопця. Наразі оперативники встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака осіб.

Зазначимо, у середу, 23 листопада, на цій же ділянці кордону прикордонники витягли із річки батька із сином, які намагалися нелегально потрапити закордон, аби уникнути мобілізації. 58-річного чоловіка у воді прикордонники помітили, коли чоловіка вже відносило течією. Ухилянта витягли з річки, він розповів, що намагався переплисти Тису разом із 23-річним сином. Хлопця врятували уже румунські прикордонники.

Додамо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже 10 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.