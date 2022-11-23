58-річного чоловіка витягли з води на українській стороні, 23-річного врятували у Румунії

На Закарпатті прикордонники витягли із річки батька із сином, які намагалися нелегально потрапити закордон, аби уникнути мобілізації. 58-річного чоловіка у воді прикордонники помітили, коли чоловіка вже відносило течією. Ухилянта витягли з річки, він розповів, що намагався переплисти Тису разом із 23-річним сином. Хлопця врятували уже румунські прикордонники. В обох ухилянтів – переохолодження.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, інцидент стався у вівторок, 22 листопада, поблизу Великого Бичкова на Закарпатті. Під час патрулювання прикордонний наряд отримав інформацію від румунських прикордонників про виявлення у річці Тиса невідомої особи: чоловіка несло течією вздовж кордону.

«Військовослужбовці побачили у річці чоловіка, який відчайдушно боровся із стрімкою течією, що тягнула його на дно. Прикордонники негайно кинулися на порятунок та дістали його із води. Врятований ледь міг розмовляти, але повідомив, що був не сам. Разом із ним був 23-річний син. Його врятували вже румунські прикордонники», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Виявилося, що обоє чоловіків – мешканці Дніпропетровської області. Пізніше 58-річний чоловік розповів прикордонникам, що вони разом із сином погодились на пропозицію ділків, які за 4 тис. доларів США пообіцяли їм безперешкодний перетин кордону. Проте не попередили про небезпеку, під час подолання річки, запевнивши, що вона мілка. Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаних чоловіків.

Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже 10 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.