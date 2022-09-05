22-річного ухилянта шукали у горах на Закарпатті майже всю ніч

Мешканець Запоріжжя заблукав у горах під час спроби незаконно потрапити до Словаччини. Коли чоловік зрозумів, що загубився, сам зателефонував у службу порятунку. Шукали ухилянта і прикордонники, і поліція, і рятувальники майже всю ніч. Пізніше 22-річний чоловік сам зізнався, що вже не вперше пробує незаконно виїхати закордон: після кількох відмов у перетині кордону ухилянт спробував перейти його через ліси пішки.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у ніч на неділю, 4 вересня, поблизу гори Плішка, що неподалік Перечина. Про заблукалого чоловіка прикордонникам повідомили поліцейські, які розшукували його разом з рятувальниками.

«До пошуків залучили прикордонні наряди прилеглих підрозділів та розшукових собак. Над ранок правоохоронцям спільно з рятувальниками вдалося розшукати заблукалого «туриста» за декілька кілометрів від кордону. 22-річний чоловік зізнався, насправді він родом зі Запоріжжя та мав намір незаконним шляхом дістатися Чехії з метою уникнення мобілізації», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У прес-службі уточнюють, що 22-річний затриманий також розповів, що вже неодноразово пробував перетнути кордон, однак щоразу прикордонники йому відмовляли у виїзді через вік військовозобов’язаного, тому він вирішив пробиратися у Словаччину через ліс.

Наразі заблукалий почувається добре, загрози його життю чи здоров'ю немає. За спробу нелегального перетину кордону на 22-річного чоловіка склали протокол. Зараз ним займається поліція, оскільки його дії правоохоронці розцінюють як ухилення від призову (ст. 336 ККУ).