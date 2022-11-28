За слідами на снігу біля кордону з Польщею виявили 36-річного ухилянта
Чоловік зізнався прикордонникам, що пішки йшов до Польщі
На українсько-польському кордоні прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались пішки пробратись у Польщу. Одного з порушників виявили під час патрулювання, за слідами у снігу. Ще одного чоловіка затримали буквально за кілька сотень метрів від межі з Польщею. На обох чоловіків склали адмінпротоколи, їм загрожує по 3,4 тис. грн штрафу.
Як повідомила Держприкордонслужба, двох чоловіків затримали впродовж вихідних. Першого порушника виявили зранку в суботу, 26 листопада. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив доріжку слідів, які вели у бік кордону.
«У результаті пошуку правоохоронці затримали 36-річного громадянина України. Чоловік зізнався прикордонникам, що прямував до Польщі», – йдеться у повідомленні.
Ще одного правопорушника за кількасот метрів від кордону затримали у неділю, 27 листопада. Чоловік не мав із собою жодних документів, однак прикордонникам повідомив, що є мешканцем Житомира та сподівався поза пунктами пропуску потрапити за кордон.
Мешканця Житомира, який намагався пішки пройти у Польщу, виявили за кількасот метрів від кордону
На обох чоловіків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба перетину кордону). Порушникам загрожує як мінімум по 3,4 тис. грн штрафу.