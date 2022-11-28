Прикордонний наряд знайшов чоловіка за слідами у снігу

На українсько-польському кордоні прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались пішки пробратись у Польщу. Одного з порушників виявили під час патрулювання, за слідами у снігу. Ще одного чоловіка затримали буквально за кілька сотень метрів від межі з Польщею. На обох чоловіків склали адмінпротоколи, їм загрожує по 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомила Держприкордонслужба, двох чоловіків затримали впродовж вихідних. Першого порушника виявили зранку в суботу, 26 листопада. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив доріжку слідів, які вели у бік кордону.

«У результаті пошуку правоохоронці затримали 36-річного громадянина України. Чоловік зізнався прикордонникам, що прямував до Польщі», – йдеться у повідомленні.

Ще одного правопорушника за кількасот метрів від кордону затримали у неділю, 27 листопада. Чоловік не мав із собою жодних документів, однак прикордонникам повідомив, що є мешканцем Житомира та сподівався поза пунктами пропуску потрапити за кордон.

Мешканця Житомира, який намагався пішки пройти у Польщу, виявили за кількасот метрів від кордону

На обох чоловіків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба перетину кордону). Порушникам загрожує як мінімум по 3,4 тис. грн штрафу.