Ведмедя зафіксували камери спостереження на українсько-румунському кордоні

Держприкордонслужба закликала утриматись від незаконного перетину кордону через появу ведмедя поблизу українсько-румунського кордону в Чернівецькій області. Прикордонники опублікували фото, на яких зафіксований карпатський ведмідь, а також фото з ухилянтами, яких затримали на цій же ділянці кордону.

Відповідне повідомлення у середу, 16 листопада, опублікувала Державна прикордонна служба на своєму офіційному сайті. За даними прикордонників, ведмедя зафіксували камери на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ».

«Раніше на цій ділянці кордону виявили та затримали порушників, які мали намір незаконно потрапити до Румунії. Прикордонники в черговий раз застерігають усіх правопорушників не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними», – зазначили у Держприкордонслужбі.

На фото, які опублікували прикордонники, видно карпатського ведмедя, якого зафіксували камери спостереження, а також трьох чоловіків із рюкзаками. У Держприкордонслужбі уточнюють, що порушників кордону, яких також зняли камери, уже затримали.