Перевірка автобуса на кордоні тривала понад 18 годин

На кордоні з Угорщиною в автобусі з паломниками митники і прикордонники виявили сигарети на 6 млн грн. За даними митниці, автобус МАN під керуванням 46-річного водія із Закарпаття віз закордон паломників. Проте, за інформацією прикордонників, туристи їхали на термальні басейни в Ніредьгазу. У салоні туристичного автобуса виявили понад 150 тисяч пачок сигарет, захованих у всіх порожнинах – на стелі, під підлогою, під сидіннями, під сходами в салоні та під обшивкою на всіх стінках автобуса. Загалом з нього витягли понад 300 ящиків сигарет вартістю понад 6 млн грн. І контрабандні сигарети, і автобус у водія конфіскували.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, туристичний автобус МАN заїхав на митний пост «Астей» вночі у суботу, 12 листопада, близько 22:30. Керував автобусом 46-річний водій із Закарпаття. За даними прикордонників, туристи їхали до міста Ніредьгаза в Угорщині на термальні басейни, проти митників водій запевняв, що везе 13 паломників у подорож святими місцями.

«Водій запевняв інспекторів, що везе 13 віруючих людей до святих місць і не переміщує нічого прихованого, або те, що підлягає обов’язковому декларуванню чи обмеженню. Спритні ділки заздалегідь «нашпигували» салон автобуса контрабандними сигаретами – від підлоги до стелі – ретельно заховавши їх під декоративною обшивкою та в конструктивних порожнинах», – йдеться у повідомленні митниці.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби уточнюють, що огляд автобуса тривав 18 годин. «Спершу сховок із сигаретами виявили у підлозі транспортного засобу. Подальший огляд вразив навіть найдосвідченіших військовослужбовців, адже тютюновими виробами контрабандисти запакували усі наявні в автобусі порожнини і навіть, сидіння пасажирів», – зазначають прикордонники.

Митники демонтували сидіння, декоративну обшивку підлоги та спеціальний настил з фанери, стелю та обшивку бокових стінок. У схованках було понад 150 тисяч пачок сигарет «Compliment blue super slims», «Compliment violet super slims», «Lifa menthol super slim» без акцизної марки.

Усі вилучені сигарети відправлять на експертизу, за попередніми оцінками вартість контрабандних сигарет – понад 6 млн грн. Автобус МАN попередньо оцінюють у майже 915 тис. грн. Його також вилучили до рішення суду.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 1. ст. 483 Митного кодексу України. Санкції передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з автобусом, який використовувався для контрабанди.