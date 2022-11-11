Мішки з бурштином заховали над лівим переднім колесом

Суд конфіскував від 61-річного мешканця Мукачева 110 кг бурштину за спробу контрабанди дорогоцінного каміння в Угорщину. Крім того, фігуранту справи присудили чотири роки ув’язнення, але з призначенням іспитового терміну на два роки. Затримали чоловіка ще влітку 2020 року у Чопі при спробі перевезти бурштин закордон.

Про вирок 61-річному мешканцю Мукачева у п’ятницю, 11 листопада, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Чоловік придбав і зберігав у себе вдома 110 кг необробленого бурштину без жодних документів. Через деякий час вирішив перевезти каміння закордон автобусом своєї фірми.

«Закарпатець розмістив бурштин в конструкції одного з автобусів підприємства, що прямував до країн ЄС. Приховані пакети з бурштином вартістю 172 тис. грн виявили під час огляду транспортного засобу на КПП "Тиса"», – зазначають у прокуратурі.

Як повідомляв ZAXID.NET, бурштин перевозили автобусом Van Hool української реєстрації, що здійснював нерегулярні перевезення в Угорщину. Вантаж сховали у конструктивних порожнинах над лівим переднім колесом. Там вмістилося 15 мішків з камінням бурштину.

Суд визнав 61-річного мешканця Закарпаття винним ч. 2 ст. 240-1 ККУ (незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину у значних розмірах). Чоловіку призначили чотири ув’язнення зі встановленням іспитового строку на два роки. Весь вилучений у закарпатця бурштин конфіскували у власність держави. Обвинувачений може оскаржити вирок в апеляційному суді.