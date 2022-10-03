Контрабандисту загрожує до 12 років позбавлення волі

У Чернівецькій області СБУ затримала контрабандиста зброї, якого розшукували протягом майже п’яти років. За даними слідства, громадянин однієї з країн Центральної Азії втік з-під домашнього арешту ще у 2018 році. Тривалий час чоловік переховувався на Буковині. Зараз йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як у понеділок, 3 жовтня, повідомила прес-служба СБУ, контрабандист купив на Буковині будинок та намагався змінити зовнішність, щоб уникнути ув’язнення. Чоловіка звинувачують в організації транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через територію України.

«У 2018 році правоохоронці викрили підпільного зброяра та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення – на домашній арешт. Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що контрабандист переховувався на території Чернівецької області, придбав на підставну особу будинок та намагався змінювати зовнішність. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 ККУ (контрабанда) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.